Россияне смогут обращаться во все ведомства через портал госуслуг к 2025 году

В 2023 году россиянам дали возможность направлять официальные обращения в органы власти через портал госуслуг, до 2025 года к площадке подключат все ведомства, однако работу с обращениями граждан планируют упростить и ускорить. Об этом «Парламентской газете» рассказала председатель Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Тимофеева.

«Мы сегодня запросили у Минцифры, когда будет система полного подключения, потому что полностью закон заработает с 1 января следующего года, но уже сейчас почти 14 млн обращений были пройдены», — сообщила Тимофеева.

Обращения граждан будут рассматривать месяц, этот срок изменять не планируют. Однако ведомства смогут установить сокращенные сроки для отдельных категорий заявителей внутренними регламентами. По словам депутата, слияние всех баз данных и регистрация через портал госуслуг помогут ускорить решение вопросов россиян. Те, кто не может пользоваться компьютером, должны иметь возможность обратиться в органы власти письменно, заключила она.

Премьер-министр России Михаил Мишустин до этого поручил Минцифры до 19 марта проработать способы определения недостоверной информации, созданной с помощью искусственного интеллекта (ИИ).

Ранее сообщалось, что на портале «Госуслуги» запустили платежи через аккредитив при покупке автомобиля.