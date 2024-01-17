Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Пассажир искусал стюардессу во время полета

CNN: на рейсе из Токио в Сиэтл пассажир укусил стюардессу

close
100%
Shutterstock

Рейс японской авиакомпании All Nippon Airlines из Токио в Сиэтл пришлось прервать из-за агрессивного пьяного американца, который набросился на стюардессу. Об этом сообщает телеканал CNN.

Инцидент произошел на рейсе авиакомпании All Nippon Airlines, после взлета из токийского аэропорта. Один из пассажиров напал на стюардессу, американец не хотел занимать свое место и укусил бортпроводника.

Командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета, где дебошира передали властям. Мужчина заявил полицейским, что не помнит своих действий и не отдавал им отчет, потому что еще до взлета выпил снотворное.

Ранее на рейсе в Дубай пассажир выпал из самолета.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами