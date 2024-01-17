Пассажир искусал стюардессу во время полета

Рейс японской авиакомпании All Nippon Airlines из Токио в Сиэтл пришлось прервать из-за агрессивного пьяного американца, который набросился на стюардессу. Об этом сообщает телеканал CNN.

Инцидент произошел на рейсе авиакомпании All Nippon Airlines, после взлета из токийского аэропорта. Один из пассажиров напал на стюардессу, американец не хотел занимать свое место и укусил бортпроводника.

Командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета, где дебошира передали властям. Мужчина заявил полицейским, что не помнит своих действий и не отдавал им отчет, потому что еще до взлета выпил снотворное.

Ранее на рейсе в Дубай пассажир выпал из самолета.