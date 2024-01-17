Путин поручил довершить вопрос о новых пунктах пропуска на Дальнем Востоке

Российский президент России Владимир Путин поручил в ближайшее время решить все бюрократические вопросы, связанные с открытием новых пунктов пропуска на Дальнем Востоке. Его слова передает РИА Новости.

По словам главы государства, в этом заинтересованы и зарубежные партнеры «с той стороны границы», которым необходимо «тащить товары за сотни километров от Приморского края».

«И губернатор поддерживает это, бизнес тоже», — подчеркнул российский лидер на совещании с членами правительства РФ.

«Вот эти бюрократические наши проблемы преодолейте как можно быстрее», — резюмировал президент.

Незадолго до этого вице-премьер Марат Хуснуллин на совместном заседании профильных комитетов Госдумы заявил, что темпы ввода жилья на душу населения в России превысили китайские. Хуснуллин отметил, что в настоящее время обеспеченность жильем в России составляет около 27 кв. м на человека. По его словам, выполнение госпрограммы позволит увеличить этот показатель до 33 кв. м к 2030 году, а к 2036 году — до 36 кв. м на человека.

Ранее Путин отметил героизм бойцов с Дальнего Востока.