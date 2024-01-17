Путин поручил довершить вопрос о новых пунктах пропуска на Дальнем Востоке

Российский президент России Владимир Путин поручил в ближайшее время решить все бюрократические вопросы, связанные с открытием новых пунктов пропуска на Дальнем Востоке. Его слова передает РИА Новости.
По словам главы государства, в этом заинтересованы и зарубежные партнеры «с той стороны границы», которым необходимо «тащить товары за сотни километров от Приморского края».
«И губернатор поддерживает это, бизнес тоже», — подчеркнул российский лидер на совещании с членами правительства РФ.
«Вот эти бюрократические наши проблемы преодолейте как можно быстрее», — резюмировал президент.
Незадолго до этого вице-премьер Марат Хуснуллин на совместном заседании профильных комитетов Госдумы заявил, что темпы ввода жилья на душу населения в России превысили китайские. Хуснуллин отметил, что в настоящее время обеспеченность жильем в России составляет около 27 кв. м на человека. По его словам, выполнение госпрограммы позволит увеличить этот показатель до 33 кв. м к 2030 году, а к 2036 году — до 36 кв. м на человека.
Ранее Путин отметил героизм бойцов с Дальнего Востока.