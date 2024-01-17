Москвичей предупредили о снегопаде и ветре до 20 м/с

Снегопад и мощный ветер ожидаются в Москве 18 января. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на столичное управление МЧС.

По данным синоптиков, с 15:00 18 января до 10:00 19 января в городе пройдут сильный снегопад и метель. Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. На дорогах образуются гололед и снежные заносы.

Граждан попросили обходить стороной неустойчивые конструкции по типу рекламных щитов и не прятаться от ветра под деревьями. Московских водителей призвали соблюдать скоростной режим и дистанцию на дорогах, а также избегать внезапных маневров.

По предварительной информации, в городе может выпасть до 15 мм осадков.

До этого руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что во второй половине текущей недели москвичей ожидают перепады температуры и мощный снегопад, а к понедельнику в столицу вернутся 25-градусные морозы.

Ранее Гидрометцентр предупредил россиян о надвигающихся погодных аномалиях.