Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Москвичей предупредили о снегопаде и ветре до 20 м/с

МЧС: в Москве ожидается снег и ветер до 20 м/с 18-19 января

close
100%
Валерий Мельников/РИА «Новости»

Снегопад и мощный ветер ожидаются в Москве 18 января. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на столичное управление МЧС.

По данным синоптиков, с 15:00 18 января до 10:00 19 января в городе пройдут сильный снегопад и метель. Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. На дорогах образуются гололед и снежные заносы.

Граждан попросили обходить стороной неустойчивые конструкции по типу рекламных щитов и не прятаться от ветра под деревьями. Московских водителей призвали соблюдать скоростной режим и дистанцию на дорогах, а также избегать внезапных маневров.

По предварительной информации, в городе может выпасть до 15 мм осадков.

До этого руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что во второй половине текущей недели москвичей ожидают перепады температуры и мощный снегопад, а к понедельнику в столицу вернутся 25-градусные морозы.

Ранее Гидрометцентр предупредил россиян о надвигающихся погодных аномалиях.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами