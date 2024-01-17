Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Адвокат Vacio посоветовал ему выбрать срочную службу вместо контракта

Адвокат Попов: Vacio не собирается прятаться от армии, на днях все решится

close
100%
YouTube

Сегодня пока точно неизвестно, в каких войсках будет служить рэпер Vacio (Николай Васильев), это решение будет принято на днях, рассказал его адвокат Роман Попов. Он заверил в интервью НСН, что рэпер, который уже прошел медкомиссию, не будет бегать от армии.

«Прошла медицинская комиссия, в соответствии с ней установят категорию годности, а куда предложат идти по факту, это определяет Минобороны. При этом у него есть заболевания, которые были выявлены в Екатеринбурге. Его на днях вызывают в военкомат, там все должно решиться», — сообщил юрист.

Будет это контракт или срочная служба, по словам юриста, также пока неизвестно. Сам он отметил, что советует Васильеву отправиться на срочную службу, так как они длится год, а первый минимальный контракт – 2-3 года.

Также Попов попросил направить своего подопечного в музыкальные войска.

«Если он музыкант, какой он боец? Отправьте его в музыкальные войска, также как есть и спортивные подразделения, ЦСКА», — призвал юрист, заверив, что рэпер готов служить, поддерживает Россию, хочет здесь жить и никуда не уедет.

Напомним, накануне стало известно, что Vacio вышел на свободу после «голой вечеринки» Ивлеевой и сразу отправился решать свои вопросы с армией. Ему предложили службу в оркестре с зарплатой и съемной квартирой, подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее Vacio предложил певцу SHAMAN доказать любовь к Родине службой в армии.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами