Адвокат Vacio посоветовал ему выбрать срочную службу вместо контракта

Сегодня пока точно неизвестно, в каких войсках будет служить рэпер Vacio (Николай Васильев), это решение будет принято на днях, рассказал его адвокат Роман Попов. Он заверил в интервью НСН, что рэпер, который уже прошел медкомиссию, не будет бегать от армии.

«Прошла медицинская комиссия, в соответствии с ней установят категорию годности, а куда предложат идти по факту, это определяет Минобороны. При этом у него есть заболевания, которые были выявлены в Екатеринбурге. Его на днях вызывают в военкомат, там все должно решиться», — сообщил юрист.

Будет это контракт или срочная служба, по словам юриста, также пока неизвестно. Сам он отметил, что советует Васильеву отправиться на срочную службу, так как они длится год, а первый минимальный контракт – 2-3 года.

Также Попов попросил направить своего подопечного в музыкальные войска.

«Если он музыкант, какой он боец? Отправьте его в музыкальные войска, также как есть и спортивные подразделения, ЦСКА», — призвал юрист, заверив, что рэпер готов служить, поддерживает Россию, хочет здесь жить и никуда не уедет.

Напомним, накануне стало известно, что Vacio вышел на свободу после «голой вечеринки» Ивлеевой и сразу отправился решать свои вопросы с армией. Ему предложили службу в оркестре с зарплатой и съемной квартирой, подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее Vacio предложил певцу SHAMAN доказать любовь к Родине службой в армии.