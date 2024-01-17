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Милонов объяснил предложение наказывать россиян за разводы отправкой в зону СВО

Милонов: отправлять в зону СВО предлагалось пьющих и изменяющих женам негодяев

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Милонов объяснил свое предложение о наказании для россиян в виде штрафов или отправки в зоне проведения спецоперации за разводы. В беседе с телеканалом «360» он рассказал, что имел в виду «негодяев, которые шляются, пьют, бьют жен, изменяют им».

«Их надо отправлять туда, пусть поймут цену жизни», — сказал Милонов.

Он пояснил, что свое мнение озвучил во время дискуссии о законодательной инициативе ЛДПР, которая предполагает введение единовременных выплат по 10 тыс. рублей молодоженам, и хотел продемонстрировать, что такой подход не сработает. По мнению Милонова, нужно не увеличивать число браков, а бороться с разводами, так как их количество растет. Депутат пообещал вскоре представить на эту тему собственную законодательную инициативу.

Напомним, сообщалось, что Милонов призвал штрафовать разводящихся на 100 тыс. рублей. Разработанный ЛДПР документ о введении выплат за браки депутаты не одобрили.

Ранее в Госдуме призвали запретить в России вазэктомию.

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