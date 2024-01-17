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Петрозаводчанин из мести заставил соседей слушать детский плач, смех и молитвы

В Петрозаводске мужчина отомстил соседям детским плачем, смехом и молитвами

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В Петрозаводске мужчина отомстил соседям, заставив их всю ночь слушать детский плач, смех и молитвы. Об этом сообщает karel.mk.ru.

По информации издания, жильцы одного из домов сообщили, что в соседской квартире всю ночь был слышен плач ребенка, смех и молитвы. Напуганные горожане стали выяснять, что происходит, и вынесли ситуацию на обсуждение в соцсети.

Позже в полиции рассказали, что 32-летний жилец квартиры, откуда доносились звуки, таким образом решил выразить соседям свое недовольство. По его мнению, соседские дети слишком сильно шумели, и мужчина решил отомстить. Он включил аудиозапись и ушел на работу в ночную смену.

В отношении мужчины составили административный протокол за нарушение тишины и покоя граждан в ночное время.

Ранее в Курганской области задержали пару, которая ради мести пыталась сжечь соседей с детьми.

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