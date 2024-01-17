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Обезьяна украла у мужчины iPhone и вернула после полученной газировки

NDTV: в Индии обезьяна украла у мужчины телефон и вернула, получив газировку

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sevak_of_krsna/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В Индии обезьяна украла у мужчины iPhone, забралась с ним на крышу здания и вернула телефон только после полученной газировки, пишет NDTV.

Как сообщают очевидцы, возле мужчины, лишившегося телефона, собралась толпа людей, пожелавших ему помочь. Сначала они пытались испугать обезьяну, а после начали подманивать ее к себе, но эти попытки не увенчались успехом.

Лишь после того, как кто-то из толпы предложил обезьяне бутылку со сладкой газировкой, животное заинтересовалось этим обменом. Примат, получив напиток, скинул телефон толпе вниз. Инцидент развеселил пользователей соцсетей.

«У обезьян появилась новая система, как добывать себе еду», — шутят комментаторы.

Ранее в Таиланде стая агрессивных обезьян напала на трехмесячного младенца и прокусила ребенку череп.

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