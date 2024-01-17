В Хакассии ревнивец с психическим заболеванием вывез жену в лес и поджег машину с ней

В Красноярском крае путешествие супругов из Хабаровска закончилось уголовным делом для одного из них. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в Хакасии, куда пара отправилась после предложения мужа. В дороге мужчина свернул в лесной массив, после чего запер возлюбленную в машине и поджег автомобиль. Затем россиянин скрылся с места и отправился в Новосибирск. Спустя время он поехал в Москву, где его и задержали.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело. Во время экспертизы у мужчины выявили психическое заболевание. Известно, что пара была в браке два года. Россиянин полагал, что у супруги были другие мужчины. Помимо этого, женщина якобы передавала правоохранителям данные о его жизни.

На данный момент расследование завершено. Дело направлено в прокуратуру.

Ранее в Омской области мужчина поджег жену за то, что она поздно вернулась домой.