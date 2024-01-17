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В Москве мошенники пытались обмануть вдову ученого на 6 млн рублей

Мошенники в Москве пытались украсть 6 млн рублей у вдовы ученого Галкина

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Shutterstock

В Москве мошенники пытались обмануть вдову ученого Льва Галкина, который занимался разработками для оборонной промышленности, на 6 млн рублей через две недели после утраты мужа. Об этом сообщает ИА Регнум со ссылкой на собственный источник.

Злоумышленники звонили женщине и пытались угрожать женщине уголовным делом за измену Родине, уточнил он. 66-летняя женщина обратилась в полицию и рассказала, что 10 января ей позвонил незнакомый мужчина и представился сотрудником мобильного оператора. Он сказал ей, что ее договор обслуживания заканчивается и для того, чтобы его продлить, нужно продиктовать код из смс. Москвичка выполнила все действия.

После этого ей позвонил другой человек, который представился сотрудником службы безопасности Росфинмониторинга. Мошенник сказал женщине, что на ее имя были оформлены четыре кредита и предупредил, что средства могут направить на поддержку Украины. Чтобы ее не обвинили в государственной измене, злоумышленник порекомендовал перевести деньги на безопасные счета. Третий мошенник назвался сотрудником ФСБ и сказал, что в отношении пенсионерки уже завели уголовное дело по статье «Измена родине», однако, она может разместить свои деньги на «резервном» счете, чтобы закрыть дело. Галкина поняла, что ее пытаются обмануть, в отделении банка, после чего обратилась в полицию.

«По заявлению 66-летней жительницы Москвы в настоящий момент проводится проверка. Телефонные номера, с которых ей звонили неизвестные, уже фигурировали в подобных заявлениях, обнаружено порядка 400 совпадений», — рассказал источник.

Накануне сообщалось, что москвич связался со злоумышленниками на сайте о продаже билетов в один из столичных театров. Затем он перевел им 45 тыс. рублей, а потом взял еще билеты. Всего москвич потратил 555 тыс. рублей, однако, билеты так и не получил.

Ранее в Центробанке предупредили о новом способе телефонного мошенничества.

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