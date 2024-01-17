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Американец подал в суд на 27 женщин за негативные комментарии в своих соцсетях

Mirror: в США мужчина требует от 27 женщин $72 млн за негативные комментарии в соцсетях

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Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

В США мужчина подал в суд на 27 женщин, требуя с них $72 млн за негативные комментарии в соцсетях, пишет Mirror. Мужчина уверен — их действия нанесли ему репутационный ущерб.

32-летний Никко Д'Амброзио утверждает, что женщины также оклеветали его и вторгнулись в частную жизнь, причиняя ему «душевные муки и страдания, эмоциональные страдания, стресс и беспокойство».

«Ответчики распространяли свою возмутительную, жестокую и злонамеренную ложь об истце, зная, что эти заявления были ложными», — говорится в судебном иске.

Кроме того, Никко утверждает, что эта группа женщин действует по всей стране и оговаривает мужчин, с которыми познакомились в интернете. О том, когда состоится первое судебное заседание по этому делу, не сообщается, но Д'Амброзио надеется, что закон окажется на его стороне.

Ранее футболист саудовского «Аль-Иттихада» Карим Бензема подал иск против министра внутренних дел Франции.

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