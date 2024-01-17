Путин поручил принять меры в случае репатриации россиян за рубежом

Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил подготовить предложения по репатриации соотечественников, живущих за границей, в случае их незаконной депортации. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Соответствующие поручения даны правительству России, министерству иностранных дел и Совету по правам человека (СПЧ).

Предложения должны быть подготовлены до 1 июля 2024 года. Ответственными за выполнения поручения назначены премьер-министр РФ Михаил Мишутин и руководители указанных ведомств.

В конце октябре прошлого года стало известно, что отдел репатриации посольства Израиля досрочно вернулся к приему заявлений от граждан России.

Спустя месяц израильский посол Александр Бен Цви сообщил, что заявлений россиян на репатриацию в Израиль меньше не стало, несмотря на конфликт с радикальным палестинским движением ХАМАС.

Ранее сообщалось, что власти Венгрии отказались возвращать военнообязанных украинцев домой.