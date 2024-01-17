На Украине педагог показал студентам порно на экзамене и был оправдан судом

Во Львове суд вынес решение по делу преподавателя, который показывал откровенные ролики на экзамене первокурсников. Об этом сообщает «Страна.ua».

По версии следствия, преподаватель дискретной математики во время тестирования демонстрировал студентам порнографические материалы.

Такую методику 59-летний украинец посчитал «релаксирующей». Мужчина также утверждал, что подобные техники применяют в Японии. По мнению педагога, это помогает снять напряжение.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Специалисты провели несколько экспертиз. Последняя выявила, что методика безопасна. В результате мужчину оправдали.

О том, проводил ли он экзамены по такой методике у всех курсов, не сообщается.

Ранее в Мариинске россиянка рассказала подруге об изнасиловании сына и получила уголовное дело.