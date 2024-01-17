Милонов предложил наказывать за развод отправкой в зону СВО

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил налагать на россиян санкции в виде штрафа или отправки в зону военной спецоперации на Украине, если они решили развестись. Свое предложение парламентарий озвучил на заседании комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, трансляция которого есть на сайте Думы.

На заседании вели обсуждение законопроекта от ЛДПР, который в случае принятия позволил бы российским молодоженам претендовать на единовременную выплату 10 тыс. рублей. Таким образом депутаты хотели повысить интерес к заключению браков в стране.

Милонов раскритиковал инициативу и заявил, что основная проблема кроется не в небольшом количестве браков, а в росте числа разводов. В связи с этим, считает депутат, законопроект следовало бы дополнить пунктами о штрафе для разводящихся в размере 100 тыс. рублей, а также предусмотреть возможность отправки в зону СВО в качестве наказания.

В итоге документ не был одобрен комитетом по ряду причин.

До этого Милонов призывал полностью запретить стерилизацию мужчин в России.

Ранее Милонов рассказал, о чем просил Деда Мороза.