В Петербурге машина переехала ранее сбитого другим автомобилем мужчину

В Петербурге мужчина получил тяжелые травмы на дороге после того, как его переехал автомобиль. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел на восьмом километре автодороги «Керро – Грузино». Во время движения по трассе водитель Volkswagen Polo наехал на человека, который лежал на проезжей части. Наиболее вероятно, что его за некоторое время до произошедшего сбила другая машина.

Приехавшие на место медики не смогли помочь мужчине.

Ситуация находится на контроле у правоохранительных органов. На данный момент специалисты проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Петербурге пьяные мужчины упали на пенсионерку в метро и сломали ей кость.