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Британка выиграла в лотерею крупную сумму денег и рассорилась с семьей

В Великобритании женщина рассорилась с семьей после выигрыша £148 млн в лотерею

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Shutterstock

В Великобритании женщина развелась с мужем и рассорилась с родными после выигрыша £148 млн в лотерею. Об этом сообщает The Sun.

По информации издания, Джиллиан Бэйфорд со своим уже бывшим мужем Адрианом Бэйфордом в 2012 году выиграла в лотерею крупную сумму денег. Однако всего через 15 месяцев после выигрыша пара развелась.

Кроме того, у женщины вскоре испортились отношения с родителями и братом, которым она помогла выплатить долги, а также поделилась выигранными деньгами. По словам Джиллиан, отец неоднократно пытался претендовать на ее долю в бизнесе.

Джиллиан рассказала, что ее родные стали «требовательными и жадными». Вскоре они перестали разговаривать с женщиной.

Ранее в Сибири сельская учительница выиграла миллион и отдала его матери.

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