Врач рассказала о пользе купания в проруби для здоровья

Купание в проруби оказывает положительный эффект для здоровья, в частности укрепляет кровеносные сосуды. Об этом в интервью РИАМО рассказала врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая.

«Участие в крещенских купаниях может принести ряд физических и эмоциональных преимуществ, таких как укрепление иммунитета, тренировка сердечно-сосудистой и нервной систем», — уточнила специалист.

При этом она предостерегла от купания в ледяной воде лиц, имеющих заболевания сердечно-сосудистой системы, хронические болезни легких, эндокринологические расстройства, а также ослабленный иммунитет после инфекций.

До этого Бурнацкая отмечала, что озноб, дрожь и затрудненное дыхание свидетельствуют о том, что купание в проруби — слишком большой стресс для организма. При этих симптомах специалист посоветовала немедленно выйти из воды.

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