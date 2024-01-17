Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Врач рассказала о пользе купания в проруби для здоровья

Врач Бурнацкая: купание в проруби тренирует кровеносные сосуды

close
100%
Maxim Marmur/AP

Купание в проруби оказывает положительный эффект для здоровья, в частности укрепляет кровеносные сосуды. Об этом в интервью РИАМО рассказала врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая.

«Участие в крещенских купаниях может принести ряд физических и эмоциональных преимуществ, таких как укрепление иммунитета, тренировка сердечно-сосудистой и нервной систем», — уточнила специалист.

При этом она предостерегла от купания в ледяной воде лиц, имеющих заболевания сердечно-сосудистой системы, хронические болезни легких, эндокринологические расстройства, а также ослабленный иммунитет после инфекций.

До этого Бурнацкая отмечала, что озноб, дрожь и затрудненное дыхание свидетельствуют о том, что купание в проруби — слишком большой стресс для организма. При этих симптомах специалист посоветовала немедленно выйти из воды.

Ранее россиянам рассказали, как подготовиться к Крещенским купаниям.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами