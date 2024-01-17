Стали известны подробности пожара на заводе в Шахтах

В причинах пожара на полиэфирном заводе в городе Шахты будут разбираться специалисты, а версия с беспилотником пока не подтверждается. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Он пояснил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) в это время не работали.

По его словам, в инциденте пострадали два человека. Им уже помогают медики.

Сотрудники МЧС проводят работы по локализации возгорания, отметил Голубев. На месте работают семь единиц спецтехники, машины энергетической, газовой служб, а также сотрудники скорой медицинской помощи.

Завод расположен в поселке Гидропривод. В 11:30 в спасательные службы поступило сообщение о пожаре в цехе по производству наполнителей для матрасов и подушек. Очевидцы заявляли, что перед возгоранием слышали взрыв.

Накануне на складе с полиэтиленом в Пензе произошел крупный пожар.

Ранее были названы три возможные причины пожара на петербургском складе Wildberries.