Врач объяснила, при каких симптомах нужно мгновенно вылезти из проруби

Озноб, дрожь и затрудненное дыхание свидетельствуют о том, что купание в проруби — слишком большой стресс для организма. Об этом в преддверии Крещения предупредила врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая. Ее слова приводит РИАМО. При этих симптомах специалист посоветовала немедленно выйти из воды.

«Признаки того, что купание в проруби может быть слишком стрессовым для организма, включают сильный дискомфорт или боль, ощущение тяжести в груди, затрудненное дыхание, беспокойство или паника, озноб или дрожь, обморожение или покраснение кожи», — сказала Бурнацкая.

Покинув купель, врач посоветовала обеспечить теплый и сухой отдых. По ее словам, стоит надеть теплую одежду или укрыться одеялом, а также выпить горячий чай.

Врач-терапевт Ольга Минина до этого предупреждала, что погружаться в порубь во время Крещенских купаний можно далеко не всем. В частности, к противопоказаниям относятся заболевания дыхательных путей и сердечно-сосудистой системы.

Также, по ее словам, окунаться в прорубь нельзя людям, страдающим от аллергии и хронических заболеваний. Готовиться к Крещенским купаниям следует заранее, принимая холодный душ и обливаясь водой, чтобы закалить организм, подчеркнула Минина.

Доктор Мясников ранее рассказал, с чего нужно начинать закаливание организма.