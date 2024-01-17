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В Госдуме объяснили, зачем нужна конфискация имущества за фейки об армии РФ

Депутат Кирьянов: конфискация имущества прекратит появление фейков об армии РФ

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Станислав Красильников/РИА Новости

В России нужно начать конфисковать имущество граждан, распространяющих фейки о Вооруженных силах РФ, чтобы прекратить подобную деятельность. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.

По его словам, «фейковые вбросы» на данный момент не являются единичной историей.

«Это в массовом порядке деятельность, которая оплачивается за счет различного рода специальных служб. Нам надо с этой деятельностью бороться так, чтобы не было желания вписываться в такие схемы и проекты. Когда люди будут понимать, что у них будет конфисковано все имущество, которое им принадлежит, тогда это уже серьезное основание», — отметил депутат.

Кирьянов уточнил, что данную инициативу рассмотрят, после чего в ходе весенней сессии 2024 года будут приняты решения по ней.

15 января сообщалось, что комиссия кабинета министров России по законопроектной работе одобрила проект официального отзыва на инициативу о конфискации имущества у граждан, осужденных за фейки об армии страны.

Ранее СК огласил число уголовных дел о дискредитации ВС России за два года.

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