Пожар произошел на заводе в Ростовской области

Мощный пожар произошел на полиэфирном заводе в городе Шахты в Ростовской области. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на МЧС.

Очевидцы заверяют, что перед возгоранием слышали взрыв. Завод расположен в поселке Гидропривод.

В 11:30 в спасательные службы поступило сообщение о пожаре в цехе по производству наполнителей для матрасов и подушек. В настоящее время обстановка на месте ЧП уточняется.

Накануне сообщалось, что на складе с полиэтиленом в Пензе произошел крупный пожар.

13 января масштабный пожар на складе компании Wildberries произошел в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Изначально огонь распространился на площади 1000 квадратных метров, однако позже площадь пожара достигла нескольких десятков тысяч квадратных метров. В момент возгорания внутри склада находились 1617 человек, их вовремя эвакуировали. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 201 УК РФ — «Злоупотребление полномочиями».

Ранее были названы три возможные причины пожара на петербургском складе Wildberries.