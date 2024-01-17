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Российские врачи удалили из головы ребенка опухоль с личинками

В Челябинске мальчику удалили из головы опухоль с личинками

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В Челябинске 12-летнему ребенку поставили редкий диагноз и провели сложную операцию, чтобы достать личинки паразита из мозга. Об этом сообщает пресс-служба Челябинской областной детской клинической больницы.

За несколько месяцев до манипуляции родители заметили, что ребенок стал хуже учиться и быстрее уставать, но списывали это на лень. Спустя некоторое время мальчик стал хромать, появились трудности с движением руки, часто наблюдались головные боли.

После визита к врачу выяснилось, что у школьника эхинококкоз головного мозга. У пациентов с таким диагнозом в мозг проникают личинки эхинококка, в мозге формируются кисты-пузыри, и новообразование напоминает по форме малину. Как правило, причиной становятся немытые руки.

Мальчику провели операцию. На данный момент он чувствует себя хорошо, движения практически полностью восстановились. Ребенку предстоит реабилитация.

По словам хирурга, такие случаи крайне редки. До операции у школьника он сталкивался с таким диагнозом один раз, 30 лет назад.

Ранее в Кузбассе у женщины обнаружили 15-килограмовую опухоль в яичниках и рак шейки матки.

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