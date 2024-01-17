Путин поручил подготовить идеи по улучшению законов против оборота наркотиков

Президент России Владимир Путин поручил представить идеи по улучшению законов в сфере контроля за оборотом наркотиков. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Соответствующие поручения были раны Верховному суду, Генеральной прокуратуре, министерству внутренних дел, министерству юстиции, Федеральной службе исполнения наказаний, Совету при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека и Общественной палате.

«При необходимости представить предложения о внесении в законодательство Российской Федерации изменений, направленных на повышение эффективности государственной антинаркотической политики», — указано в заявлении.

Предложения должны быть представлены на 1 июля 2024 года. Ответственными за исполнение поручения назначены руководители всех перечисленных ведомств.

Также президент Путин поручил Следственному комитету более эффективно расследовать случаи пыток в российских колониях. Доклад необходимо подготовить до 1 июля 2024 года.

Ранее сообщалось, что на Украине хотят лечить военных наркотиками.