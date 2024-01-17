Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Прокуратура проверит законность получения гражданства РФ участником банды из Белгорода

Прокуратура проверит получение гражданства России участником банды из Белгорода

close
100%
«Следком»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Следком»

В отношении фигуранта уголовного дела об избиении прохожих в Белгороде региональная прокуратура начала проверку соблюдения законодательства при получении им гражданства. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

«Прокуратурой области инициирована проверка соблюдения требований миграционного законодательства при получении иностранцем (фигурантом резонансных уголовных дел) гражданства Российской Федерации. В рамках надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства органами власти и правоохраны», — говорится в сообщении прокуратуры Белгородской области.

17 января стало известно, что в Белгороде появилась банда подростков, толпой нападавшая на прохожих ради хайповых видео с избиениями и унижениями случайных людей. История получила широкий общественный резонанс. Следствие предположило, что группа действовала по мотивам национальной ненависти — на одном из видео звучит оскорбление в адрес русских. Установлены шесть лиц, причастных к совершению преступлений, пятеро из них, включая 17-летнего главаря банды, задержаны.

Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков прокомментировал появление видео с избиением прохожих в Белгороде.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами