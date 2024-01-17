Прокуратура проверит законность получения гражданства РФ участником банды из Белгорода

В отношении фигуранта уголовного дела об избиении прохожих в Белгороде региональная прокуратура начала проверку соблюдения законодательства при получении им гражданства. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

«Прокуратурой области инициирована проверка соблюдения требований миграционного законодательства при получении иностранцем (фигурантом резонансных уголовных дел) гражданства Российской Федерации. В рамках надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства органами власти и правоохраны», — говорится в сообщении прокуратуры Белгородской области.

17 января стало известно, что в Белгороде появилась банда подростков, толпой нападавшая на прохожих ради хайповых видео с избиениями и унижениями случайных людей. История получила широкий общественный резонанс. Следствие предположило, что группа действовала по мотивам национальной ненависти — на одном из видео звучит оскорбление в адрес русских. Установлены шесть лиц, причастных к совершению преступлений, пятеро из них, включая 17-летнего главаря банды, задержаны.

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Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков прокомментировал появление видео с избиением прохожих в Белгороде.