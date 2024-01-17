На сходе в поддержку башкирского активиста начались столкновения с силовиками

Во время проведения народного схода в Башкирии в поддержку экоактивиста Фаиля Алчинова (Алсынова) (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), начались столкновения с сотрудниками Росгвардии. Как сообщает портал Ufa1.ru, инцидент с силовиками произошел после оглашения приговора активисту.

В опубликованном изданием видео запечатлены сотрудники Росгвардии с щитами и дубинками, в шлемах и бронежилетах. На кадрах они активно оттесняют жителей, которые пришли выразить поддержку башкирскому активисту.

При этом, судя по ролику, некоторые из протестующих отказались покидать место схода, после чего начались несколько потасовок.

Отказавшихся покидать место схода участников акции попытались задержать и повалили на землю. О пострадавших пока не сообщается.

Также отмечается, что перекрыт въезд в город Баймак, где проходил суд. При этом в регионе фиксируются сбои в работе мессенджеров и социальных сетей.

Дело против Алсынова открыли из-за высказываний на митингах 2023 года. Он использовал выражение «кара халык» — «черный народ», выражение для обозначения простых людей. По версии обвинения, активист таким образом оскорбил мигрантов, работавших на золотых приисках.

Ранее суд огласил приговор экоактивисту Алчинову, выступавшему против добычи золота в республике.