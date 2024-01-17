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Суд приговорил активиста Фаиля Алсынова к четырем годам колонии

Суд в Башкирии приговорил активиста Фаиля Алсынова к 4 годам лишения свободы

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Depositphotos

Суд в Башкирии приговорил активиста Фаиля Алсынова, обвиненного в экстремизме и накануне внесенного в список террористов и экстремистов, к 4 годам лишения свободы. Об этом сообщает RusNews.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье 282 УК РФ «Возбуждение ненависти или вражды».

По данным портала, дело возбудили из-за речи Алсынова во время согласованного митинга за охрану природных памятников весной 2023 года.

Как сообщается в Telegram-канале пресс-службы судов, 28 апреля 2023 года Алсынов во время схода населения возле сельского дома культуры негативно высказался о лицах армянской, кавказских национальностей и национальностей Средней Азии.

На приговор к активисту в Баймак уже второй раз приехали несколько тысяч желающих поддержать его со всей республики. Из-за наплыва сторонников полиция перекрывала въезды в город.

Ранее в Белгороде задержали пять человек за нападение на прохожих на улицах.

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