Губернатор раскрыл последствия пресечения атаки на Белгород ракетами и беспилотниками

В результате двух атак Украины в отношении Белгорода, которые она предприняла с помощью ракет и беспилотных летательных аппаратов, повреждение получил один хозяйственный объект. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, в результате атаки никто не пострадал.

«В двух квартирах одного МКД выбиты окна, поврежден один хозобъект и четыре автомобиля», — написал Гладков.

Ранним утром 17 января Вячеслав Гладков сообщил, что над Белгородом и Белгородским районом работала система противовоздушной обороны (ПВО), были сбиты несколько воздушный целей.

До этого губернатор Белгородской области сообщал о сбитии семи беспилотников в регионе. Министерство обороны Российской Федерации позже уточнило, что системы ПВО сбили семь ракет реактивной системы залпового огня «Ольха» и четыре дрона самолетного типа. В Белгородском районе есть повреждения в жилом секторе. В одном из поселков региона произошло отключение электроэнергии.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.