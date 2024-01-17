Синоптик пообещал москвичам мокрый снег с дождем перед 25-градусным морозом

В ближайшие дни жителей Москвы ожидает «путешествие по погодным волнам», заявил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. После сильного снегопада в столице пройдет снег с дождем, а к понедельнику придут 25-градусные морозы, рассказал он в беседе с RT.

Сейчас в столице примерно 10 градусов мороза, к утру четверга температура воздуха понизится до 20 градусов ниже нуля. Затем в течение дня снова начнет стремительно теплеть, к ночи пятницы температура воздуха будет колебаться от 0 до +1 градуса, рассказал Шувалов.

«Причем это будет сопровождаться довольно сильным и обильным снегопадом с количеством осадков до 10 мм. Причем под конец, уже ночью, когда пойдет положительная температура, снег сменится мокрым снегом с дождем», — предупредил синоптик.

К вечеру пятницы снова начнется понижение температуры, переходы от оттепели к морозу приведут к гололедице. К утру понедельника, по предварительному прогнозу, температура воздуха будет составлять 20-25 градусов мороза.

Напомним, москвичей предупредили о приближении рекордных снегопадов, которые пройдут 18 января. За сутки выпадет около четверти от месячной нормы.

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