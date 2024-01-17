Уроженец Украины приговорен к восьми годам за попытку теракта в городе России

Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге приговорил к восьми годам лишения свободы уроженца Украины Виктора Расторгуева за подготовку теракта в Нижнем Тагиле. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на антитеррористическую комиссию Свердловской области.

Отмечается, что первые три года мужчина проведет в тюрьме, а затем в колонии строгого режима. Его также признали виновным в изготовлении взрывных устройств. Суд назначил фигуранту штраф в 300 тысяч рублей.

В октябре прошло года пресс-служба управления ФСБ РФ по Свердловской области сообщала о задержании жителя Нижнего Тагила, который планировал теракт в административном здании города.

Был задержан 59-летниий гражданин Российской Федерации, который приехал в Свердловскую область с территории Украины в 2014 году. В отношении него возбудили уголовное дело по статьям о приготовлении к теракту и покушении на незаконное изготовление взрывчатых веществ.

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