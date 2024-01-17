В Сочи таможенники изъяли у прилетевших из Турции пассажиров 2025 упаковок лекарств

В Сочи таможенники обнаружили у прилетевших из Турции пассажиров крупную партию лекарств. Об этом сообщает Южное таможенное управление.

Пассажиров остановили, когда они проходили через «зеленый коридор». Во время досмотра у них обнаружили много однородных предметов. Выяснилось, что в двух чемоданах они перевозили 2025 упаковок лекарств, общий вес составил более 48 килограмм.

Сами владельцы багажа никак не декларировали упаковки. Они заявили, что приобрели препараты для «себя и знакомых», но не смогли назвать стоимость товаров и не продемонстрировали чеки.

Такую крупную партию не относят к товарам для личного пользования. Лекарства изъяли и направили на экспертизу. Правоохранители возбудили дела об административных правонарушениях.

Ранее в Москве подозреваемый в контрабанде угнал машину таможенников, пока они платили за бензин.