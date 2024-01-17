«Пришлось нокаутировать»: мужчина бросался с ножом на жителей казанского ЖК

В Казани мужчина бросается с ножом на своих соседей под камерами видеонаблюдения. Записи с них опубликовал Telegram-канал «Казань на максималках».

Жители ЖК «Залесный-Сити» страдают от агрессивного соседа, который ходит по территории и неадекватно себя ведет. Этот же человек пытался выломать входную дверь в подъезд и испортить камеру в лифте.

Однажды местному жителю пришлось спасать от агрессора незнакомую девушку. Он рассказал, что вышел в подъезд, когда услышал женские крики, и увидел, что мужчина размахивает ножом перед пострадавшей.

«Девушка спряталась за моей спиной, сильно испугалась. Пришлось парнишу с ножом нокаутировать», — говорит горожанин.

Привлечь к ответственности мужчину в полиции до сих пор не могут. По словам жильцов дома, неадекватного молодого человека уже забирали в отдел после их обращений, но он возвращался домой и принимался за старое.

Ранее в Томске неизвестный с ножом напал на мужчину, заходившего в подъезд.