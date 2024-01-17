Стало известно о пострадавших в катастрофе с вертолетом в Киргизии

В результате падения вертолета в Бишкеке погиб один человек, еще семеро пострадали. Об этом сообщило издание «Sputnik Кыргызстан».

Информацию подтвердили журналистам на станции скорой помощи. Сейчас на месте трагедии работают две бригады медиков.

По предварительным данным, вертолет упал в районе «Фрунзе-1» в 10:55 (7:55 мск). Воздушное судно потерпело крушение неподалеку от Военного института Вооруженных сил Киргизии, пояснило издание. Корреспонденты выяснили, что полет был учебно-тренировочным.

В декабре в Ираке военный вертолет потерпел крушение при взлете из аэропорта Хилва в провинции Салах-эд-Дин. По данным местных СМИ, инцидент произошел во время выполнения миссии по обеспечению безопасности на выборах в провинциальные советы, а также во время транспортировки вертолетного звена из двух машин. Уточняется, что в одном из двух вертолетов произошла техническая неисправность.

До этого частный самолет Rockwell Commander 112B врезался в гору Касберг в Австрии и разбился. По данным издания, на борту самолета находились четыре человека.

Ранее самолет экстренно сел в Новосибирске из-за попавшей в него молнии.