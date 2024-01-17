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В Киргизии упал военный вертолет

Sputnik: в Бишкеке упал военный вертолет Ми-8, есть пострадавшие

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Василий Крестьянинов/РИА «Новости»

В Бишкеке упал военный вертолет Ми-8. Об этом сообщили источники издания «Sputnik Кыргызстан».

Инцидент произошел в микрорайоне «Достук». По предварительным данным, полет был учебно-тренировочным. Есть пострадавшие, но пока не уточнили их количество.

В декабре в Ираке военный вертолет потерпел крушение при взлете из аэропорта Хилва в провинции Салах-эд-Дин. По данным местных СМИ, инцидент произошел во время выполнения миссии по обеспечению безопасности на выборах в провинциальные советы, а также во время транспортировки вертолетного звена из двух машин. Уточняется, что в одном из двух вертолетов произошла техническая неисправность.

До этого частный самолет Rockwell Commander 112B врезался в гору Касберг в Австрии и разбился. По данным издания, на борту самолета находились четыре человека.

Ранее самолет экстренно сел в Новосибирске из-за попавшей в него молнии.

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