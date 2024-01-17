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В Белгороде задержаны пять человек за нападение на прохожих на улицах

Прокуратура: в Белгороде задержаны пять причастных к избиению прохожих на камеру

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Правоохранители задержали пятерых членов группы, которые нападали на прохожих на улицах Белгорода и снимали свои действия на видео. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Отмечается, что группа состоит из шести человек, четверо несовершеннолетние. Сейчас один взрослый член банды находится в розыске.

Возбуждены уголовные дела по статьям Уголовного кодекса РФ: «Возбуждение ненависти либо вражды по признакам национальности», «Покушение на убийство, совершенное группой лиц по мотивам национальной ненависти» и «Хулиганство».

Следствие и поиск всех причастных к преступлению продолжаются.

На этой неделе стало известно, что Белгороде появилась банда подростков, которые толпой нападали на прохожих, избивали их и унижали ради хайповых видео. Следствие предположило, что они действовали по мотивам национальной ненависти — на одном из видео звучит оскорбление в адрес русских. Главаря банды задержали, ему всего 17 лет, он гражданин Азербайджана. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее губернатор Вячеслав Гладков заявил о необходимости жесткой реакции на избиение прохожих в Белгороде.

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