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Первокурснику колледжа проломили голову за футболку с надписью на иностранном языке

В Петербурге юноша избил своего ровесника за надпись на его футболке

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Shutterstock

В Санкт-Петербурге в больницу попал подросток, которого избили за надпись на его футболке. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент, после которого госпитализация потребовалась 17-летнему студенту первого курса Охтинского колледжа, произошел 16 января. Как стало известно журналистам, юношу избил его ровесник, учащийся на втором курсе в этом же учебном заведении. Последний не оценил надпись на футболке первокурсника, потому что она была сделана на иностранном языке. Тогда он напал на владельца футболки и проломил ему голову.

В итоге с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом мозга и переломом лобной кости пострадавшего доставили в детскую больницу имени Филатова. По имеющейся информации, уголовное дело по факту произошедшего пока не возбуждено.

Ранее российский шестиклассник получил перелом позвоночника в драке с одноклассниками.

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