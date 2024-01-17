Врач рассказала, о каких заболеваниях сигнализирует боль в руках

Боли в кистях могут появляться при ревматоидном артрите, данное заболевание характерно для людей старше 50 лет. Об этом Pravda.Ru рассказала невролог, профессор кафедры неврологии ИПО Сеченовского университета Наталья Шиндряева.

«На начальном этапе заболевания пациент ощущает неприятную боль в руках, не может согнуть обе руки в кулак», — уточнила врач.

Помимо этого, болезненные ощущения в кистях могут проявляться из-за проблем с мышцами в результате заболеваний периферических нервов. Еще одно заболевание, для которого характерен такой симптом, — сахарный диабет 1 и 2 типа.

Шиндряева отмечает, что при первых проявлениях такой боли важно обратиться к врачу, который проведет обследование и назначит необходимое лечение.

Невролог клиники Docmed Амина Киндарова до этого рассказала «Газете.Ru», что замедленные движения, дрожание и боли в руках и ногах из-за повышенного мышечного тонуса могут быть признаками болезни Паркинсона. Однако эксперт уточнила, что диагноз нельзя поставить без прохождения МРТ.

Ранее сообщалось, что ученые разрабатывают необычный метод облегчения боли в колене.