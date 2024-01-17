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В суд поступил иск на 1 млрд рублей за организацию «голой» вечеринки Ивлеевой

Иск к блогерше Ивлеевой на 1 млрд рублей поступил в Таганский суд Москвы

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_agentgirl_/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В суд Таганского района Москвы 16 января поступил коллективный иск против телеведущей и блогера Анастасии Ивлеевой, требующий выплатить компенсацию морального вреда в размере 1 млрд рублей за провокационную «голую» вечеринку в клубе Mutabor. Об этом пишет ТАСС.

Согласно судебному документу, ответчиком также являются другие компании, принимавшие участие в организации вечеринки.

Сумма требуемой компенсации не изменилась с момента отклонения предыдущего иска. Ранее после проведения вечеринки Ивлеева была оштрафована на 100 тыс. рублей за нарушение общественного порядка, а работа клуба Mutabor была приостановлена на 90 дней за нарушение санитарных норм.

Часть гостей вечеринки также столкнулись с проблемами после скандальных фото и видео, а активисты обратились в правоохранительные органы с просьбой проверить мероприятие на пропаганду ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ)-движения.

Ксения Собчак только недавно впервые вышла на публику после скандального мероприятия.

Сама вечеринка прошла 20 декабря 2023 года. Среди гостей, кроме Собчак, были Лолита Милявская, Ольга Орлова, Филипп Киркоров, Джиган и Оксана Самойлова, Дима Билан. Сама блогерша и другие артисты извинились за участие в откровенной вечеринке.

Ранее Лолита Милявская высмеяла философию Виктории Бони.

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«Голая» вечеринка Ивлеевой
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