Депутат объяснил необходимость регулирования исследований иностранных компаний в РФ

Ряд западных компаний, в том числе из недружественных стран, на протяжении последних 20 лет ведут исследования на территории России. Об этом рассказал председатель правления РОЦИТ, зампред комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

По его словам, они собирают и аккумулируют данные о российских товарных рынках, в том числе о ценах на товары повседневного спроса, о стоимости и составе потребительской корзины в регионах России, динамике трат на различные товары, о здоровье населения, диагнозах, рекомендуемых медикаментах.

«Инициатива регулирования деятельности иностранных исследовательских компаний на территории РФ появилась из-за риска манипулирования этими сведениями в интересах Запада и корректировки как информационного поля, так и экономических процессов, в том числе санкций против России. Законопроект призван упорядочить работу исследовательских компаний, обеспечить прозрачность процесса сбора и обработки данных россиян и российских компаний в этой сфере, повысить информационную безопасность и защитить национальные интересы страны», — отметил Горелкин.

Также депутат рассказал о ценности собираемых ими данных. По его словам, для обычного гражданина информация о том, что он покупает, не кажется существенной. При этом он отметил, что каждый его чек ложится в общую копилку массива «больших данных».

«Анализ этого массива дает Западу подсказку, что именно включить в очередной пакет санкций. В итоге это приведет либо к исчезновению необходимого покупателю товара, либо его удорожанию. А речь идет не только про товары ежедневного спроса, но и лекарства, которые для некоторых людей жизненно необходимы», — заявил Горелкин.

Председатель правления РОЦИТ подчеркнул, что реальную ценность таких данных прекрасно понимают за рубежом.

«Об этом наглядно говорит то, что де-факто ни одна из крупнейших зарубежных исследовательских компаний не прекратила работу на территории России, даже несмотря на прямое указание 9 пакета санкций ЕС. И по причине важности этой информации ни одну российскую компанию не допустят до подобной деятельности ни в одной стране Запада – итогом будет уголовное дело», — заключил депутат.

Напомним, Госдума одобрила в первом чтении ограничение работы иностранных исследовательских компаний на территории России. Об этом сообщается на портале системы обеспечения законодательной деятельности.