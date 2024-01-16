На складе в Пензе произошел крупный пожар

На складе с полиэтиленом в Пензе произошел крупный пожар. Об этом сообщает МЧС России в своем Telegram-канале.

«Огнем охвачено 600 квадратных метров склада готовой продукции из полиэтилена», — сказано в сообщении.

Отмечается, что пожар в одноэтажном металлическом здании ликвидируют 58 пожарных и 8 единиц техники.

13 января масштабный пожар на складе компании Wildberries произошел в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Изначально огонь распространился на площади 1000 квадратных метров, однако позже площадь пожара достигла десятков тысяч квадратных метров. В момент возгорания внутри склада находились сотрудники, пришлось эвакуировать 1617 человек. По данным МЧС, площадь возгорания достигла 70 тыс. кв. м, когда огонь был локализован. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после пожара на складе. Следователи завели дело по ч. 1 ст. 201 УК РФ — «Злоупотребление полномочиями», максимальное наказание по ней — до четырех лет лишения свободы.

Ранее были названы три возможные причины пожара на петербургском складе Wildberries.