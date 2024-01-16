Россияне ответили, пользуются ли они биометрическим доступом

Большинство (62%) россиян не пользуются биометрическим доступом (по лицу, голосу, отпечатку пальца и так далее), потому что считают его небезопасным, и предпочитают использовать сложные пароли и кодовые слова для разблокировки телефона или приложений, показал опрос kp.ru. В нем приняли участие 5,2 тыс. человек.

При этом 34% признались, что настроили разблокировку своих гаджетов по лицу или отпечатку пальца.

«Жить вообще небезопасно, зато разблокировка по биометрии очень удобна», — сказал участник опроса.

Еще по 1% опрошенных используют биометрию для доступа к своим банковским счетам, для входа на портал госуслуг или для оплаты товаров в магазинах или поездки в транспорте. Столько же респондентов выбрали вариант «другое». Они отметили, что считают безопасным только доступ по лицу.

Пресс-служба Сбера до этого сообщила, что клиенты банка в праздничные дни платили по биометрии со SberPay почти 250 тыс. раз. В новогодние праздники сервисом «Оплата улыбкой» воспользовались около 100 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что в новых российских паспортах появится биометрия.