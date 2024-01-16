«Единая Россия» собрала более миллиона подписей в поддержку самовыдвижения Путина

Более миллиона подписей с момента начала процедуры собрано на площадках «Единой России» в поддержку самовыдвижения президента России Владимира Путина. Об этом в своем Telegram-канале сообщил секретарь генсовета партии, первый зампред Совфеда Андрей Турчак.

Он напомнил, что 16 января по всей стране проходит единый день сбора подписей. Процесс осуществляется на базе штабов общественной поддержки, общественных приемных председателя партии, региональных и местных исполкомов, а также в штабах «Молодой гвардии Единой России».



«Работают около 20 тысяч волонтеров. В том числе выезжают в труднодоступные территории, где нет стационарных пунктов сбора», — написал Турчак.



При этом он подчеркнул, что людей, желающих принять участие в процедуре и поддержать Путина, очень много. В качестве примера он привел Рязань, где на пункты сбора подписей приходят семьями и трудовыми коллективами, люди самых разных профессий и возрастов.

По мнению секретаря генсовета партии, всех этих людей объединяет одно – желание видеть нашу Россию сильной, великой и независимой.

«И такой она может быть только с одним человеком во главе – с нашим президентом, Владимиром Путиным», — заключил Турчак.

До этого сообщалось, что штаб кандидата в президенты РФ Владимира Путина посетила ветеран Отечественной войны Антонина Белозерова. Она оставила свой голос в его поддержку и пообщалась с молодежью.

10 января в избирательный штаб Путина поступили первые партии подписей из всех регионов России.

Ранее сообщалось, что на всех площадках «Единой России» проходит день единого сбора подписей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина на выборы президента. Пункты сбора подписей на площадках «Единой России» будут работать до 20 часов вечера.