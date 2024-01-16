Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

«Единая Россия» собрала более миллиона подписей в поддержку самовыдвижения Путина

Турчак заявил о большой поддержке самовыдвижения Путина среди россиян

close
100%
АНДРЕЙ ТУРЧАК Z' class="item-image" >
Телеграм-канал АНДРЕЙ ТУРЧАК Z

Более миллиона подписей с момента начала процедуры собрано на площадках «Единой России» в поддержку самовыдвижения президента России Владимира Путина. Об этом в своем Telegram-канале сообщил секретарь генсовета партии, первый зампред Совфеда Андрей Турчак.

Он напомнил, что 16 января по всей стране проходит единый день сбора подписей. Процесс осуществляется на базе штабов общественной поддержки, общественных приемных председателя партии, региональных и местных исполкомов, а также в штабах «Молодой гвардии Единой России».
 
«Работают около 20 тысяч волонтеров. В том числе выезжают в труднодоступные территории, где нет стационарных пунктов сбора», — написал Турчак.
 
При этом он подчеркнул, что людей, желающих принять участие в процедуре и поддержать Путина, очень много. В качестве примера он привел Рязань, где на пункты сбора подписей приходят семьями и трудовыми коллективами, люди самых разных профессий и возрастов.

По мнению секретаря генсовета партии, всех этих людей объединяет одно – желание видеть нашу Россию сильной, великой и независимой.

«И такой она может быть только с одним человеком во главе – с нашим президентом, Владимиром Путиным», — заключил Турчак.

До этого сообщалось, что штаб кандидата в президенты РФ Владимира Путина посетила ветеран Отечественной войны Антонина Белозерова. Она оставила свой голос в его поддержку и пообщалась с молодежью.

10 января в избирательный штаб Путина поступили первые партии подписей из всех регионов России.

Ранее сообщалось, что на всех площадках «Единой России» проходит день единого сбора подписей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина на выборы президента. Пункты сбора подписей на площадках «Единой России» будут работать до 20 часов вечера.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами