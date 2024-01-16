В Иркутске почти год ищут студента, бесследно исчезнувшего после ночного клуба

В Иркутске 9 месяцев ведутся поиски пропавшего при загадочных обстоятельствах студента. Подробности происшествия приводит kp.ru. Уточняется, что 26 апреля прошлого года молодой человек отдыхал с другом в ночном клубе, после которого в свое общежитие так и не вернулся.

За месяцы поисков волонтеры и правоохранители смогли обнаружить лишь паспорт пропавшего у залива Якоби. Появилась версия, что студент мог утонуть. Однако исследование водоема не увенчалось успехом.

«Начали прочесывать лес и залив. Но все безуспешно. Ничего не нашли. <...> Мы в тупике. Не знаем за что схватиться и где искать. Теперь остается только верить и ждать. Поэтому мама часто приезжает в Иркутск и расклеивает ориентировки», — рассказала сестра разыскиваемого.

В декабре прошлого года волонтеры организации «ЛизаАлерт» нашли мужчину, который потерялся почти два месяца назад в Мурманске.

10 октября Иззат Ярашев пропал без вести, и с тех пор никто из его близких не мог связаться с ним. При этом не было известно, во что он был одет в день исчезновения и куда мог отправиться.

Ранее пропавшую пенсионерку нашли живой в своем автомобиле на дне каньона.