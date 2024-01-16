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Путин назвал глав новых регионов «стальными людьми»

Путин: власти в новых регионах — это стальные люди, которых невозможно сломить

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Михаил Метцель/РИА «Новости»

Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения всероссийской муниципальной премии «Служение» заявил, что работники местной власти в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях являются «стальными люди», которых никто и ничто не может сломить.

«Отмечу работников местной власти Донбасса и Новороссии. Это действительно сильные, можно сказать, стальные люди, которые доказали, что их никто и ничто не может сломить», — сказал он.

До этого Путин отметил профессионализм и мужество сотрудников Следственного комитета в обеспечении законности и правопорядка в Донбассе и Новороссии.

В январе российский президент приравнял добровольцев Донбасса к участникам специальной военной операции (СВО). По его словам, все, кто с оружием в руках защищает Россию, должны иметь равные гарантии и поддержку от государства.

Ранее Верховная рада Украины официально ввела термин «рашизм».

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