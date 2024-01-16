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Столичный вуз опубликовал ролик о программе казачьего бакалавриата

В МГУТУ им. Разумовского создали ролик про программы в интересах казачества

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

В Московском государственном университете технологий и управления (МГУТУ) им. Разумовского сняли ролик, посвященный образовательным программам, созданным в интересах российского казачества — им поделились администраторы Теlegram-канала «Российские казачество».

В вузе отмечают, что 3 образовательные программы — «Медиатехнологии и информационная политика казачества», «История, обществознание и этнокультура», а также «Государственная политика в отношении казачества» — были созданы в МГУТУ им. Разумовского в 2022 году.

«Казачий бакалавриат — это не просто высшее образование. Это полный комплекс подготовки первоклассных специалистов для отечественного казачьего движения», — утверждают создатели ролика.

МГУТУ имени Разумовского является единственным вузом в России, который на федеральном уровне реализует казачий образовательный компонент.

В университете готовят профессионалов для 12 казачьих обществ, входящих в состав Всероссийского казачьего общества, а также для иных объединений казаков.

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