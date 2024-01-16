Российские подростки забросали Вечный огонь снегом и пиротехникой

В Нефтеюганске Ханты-Мансийского автономного округа — Югры подростки забросали снегом и пиротехникой Вечный огонь. Об этом сообщает информационный центр СК России.

Сообщается, что группа несовершеннолетних осквернила мемориал — подростки повредили установленную на нем звезду, а также бросали в Вечный огонь пиротехнические изделия и снег.

После произошедшего СУ СК РФ по региону начало процессуальную проверку. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин распорядился о возбуждении уголовного дела по факту произошедшего. Он также попросил предоставить доклад о ходе и результатах расследования.

«Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — сообщили в информационном центре ведомства.

Ранее на Кубани неизвестные сожгли венок на Вечном огне.