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В «Теплоэнерго» назвали сроки устранения прорыва теплотрассы в Нижнем Новгороде

Глава «Теплоэнерго» Халтурин: аварийные работы на теплотрассе завершатся до конца дня

До конца сегодняшнего дня аварийные бригады завершат работы по ликвидации прорыва теплотрассы на перекрестке улиц Славянской и Студеной в Нижнем Новгороде, сообщил генеральный директор «Теплоэнерго» Илья Халтурин. Пострадавшим жителям города, госпитализированным с ожогами, выплатят компенсации, пообещал он в беседе с телеканалом «360».

«Мы на постоянной связи с теми людьми, которые эти повреждения получили. Слава богу, они незначительные. Но, в любом случае, всецело и моральный вред, и помощь в лечении, восстановлении здоровья обязательно окажем», — заявил Халтурин.

Причины прорыва теплотрассы пока выявлены, добавил глава «Теплоэнерго». Специалисты, по его словам, проводят диагностики и устраняют последствия аварии, завершат работу они в течение трех часов. На данный момент коммунальные службы приступили к сварочным работам, снизили давление на сетях. Тепло в квартиры пообещали вернуть после того, как устранят утечку теплоносителя и заполнят сети.

Напомним, в результате аварии асфальт залило кипятком, в люк провалился автомобиль. Очевидцы сообщали, что потоком воды сносило пешеходов. Всего пострадали 11 человек – их с ожогами доставили в больницу.

Ранее в московском театре прорвало трубу с кипятком во время балета «Щелкунчик».

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