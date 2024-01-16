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Из Латвии могут депортировать почти 800 российских пенсионеров

Посольство России: 789 российским пенсионерам в Латвии грозит депортация

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Global Look Press

Около 800 российских пенсионеров могут депортировать из Латвии. Об этом сообщает посольство России в республике в своем Telegram-канале.

По информации диппредставительства, всего депортация грозит 1167 россиянам, проживающим в Латвии.

«1167 проживающих в Латвии российских граждан под угрозой депортации, 789 из них старше 60 лет», — говорится в сообщении.

Отмечается, что депортация российских граждан стала возможной благодаря поправкам к закону республики «Об иммиграции», принятым осенью 2022 года.

До этого военный пенсионер Борис Катков, которого депортировали власти Латвии спустя 57 лет жизни в этой стране, заявил, что в скором времени власти начнут высылать и других россиян.

Он добавил, что в ближайшее время собирается вывезти из страны свою семью, многие члены которой являются полноправными гражданами Латвии. Катков добавил, что России следует принять меры для спасения соотечественников.

Ранее из Индонезии депортировали двух россиян за обнаженную фотосессию на священном дереве.

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