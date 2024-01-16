Назван продукт, продлевающий жизнь

Острые специи не только улучшают вкус пищи, но и снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом в эфире «Радио 1» рассказала врач-диетолог Наталья Павлюк. Также, по ее словам, «огненная» еда стимулирует выработку желудочного сока, нормализуя пищеварение.

«Красный перец чили считается очень полезным для здоровья, потому что в нем есть вещества, которые продлевают жизнь. Также если мы говорим про простой черный перец, то его добавление в блюдо вместе с куркумой (они друг друга активируют) тоже очень полезно для нашего здоровья», — отметила Павлюк.

При этом, предупредила специалист, острая пища противопоказана людям, страдающим заболеваниями желудочно-кишечного тракта, а также желчнокаменной болезнью.

Гастроэнтеролог и терапевт Никита Харлов до этого предупреждал, что алкоголь может спровоцировать развитие заболеваний желудочно-кишечного тракта, в том числе гастрита и панкреатита. Кроме того, по его словам, на пищеварительные процессы неподготовленного человека могут повлиять острые продукты, например перец и аджика.

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