Россиянин сделал сауну из вертолета, на который обратил внимание Борис Ельцин

В Ханты-Мансийске местный житель превратил списанный вертолет Ми-8 в сауну. Об этом сообщает NEFT.

По словам россиянина, он получил вертолет вместе с участком. Предыдущие владельцы, которые работали в аэропорту, привезли Ми-8 на свою территорию с помощью саней и трактора.

Сейчас рядом с участком появились новые дома, поэтому увезти его куда-либо не представляется возможным. В результате новый хозяин решил переоборудовать его в сауну.

По словам самого владельца, на вертолет обратил внимание первый президент России Борис Ельцин, когда в 1991 году приезжал в Ханты-Мансийск с официальным визитом.

Ранее в Башкирии сотрудник сауны отравился неизвестным газом во время ремонта скважины.