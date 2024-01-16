На ВДНХ стартовал отраслевой марафон выставки «Россия»

Премьер России Михаил Мишустин открыл Дни достижений отраслей на выставке «Россия» на территории ВДНХ в Москве, сообщает ТАСС.

Глава кабмина отметил, что для повышения благосостояния граждан и развития бизнеса прежде всего России необходима устойчивая финансовая инфраструктура.

«Сегодня здесь открывается новый этап, который посвящен успехам отраслей экономики и социальной сферы. Нам, безусловно, есть что показать», — подчеркнул Мишустин.

Премьер уточнил, что по предварительной оценке Минэкономразвития валовой внутренний продукт (ВВП) России за 11 месяцев 2023 года вырос на 3,3%.

«Это результат реализации поручений президента и работы правительства, в том числе — по достижению национальных целей, выполнению стратегических инициатив и государственных программ», — уверен председатель правительства.

По его мнению, положительные изменения видны в каждой отрасли, а внешние риски в стране «удалось нивелировать».

Глава кабинета министров добавил, что в ходе отраслевых и тематических дней, которые пройдут до конца февраля, будут показаны итоги совместной работы делового сообщества.

«Здесь все найдут то, что интересно, — от молодежной политики, рынка труда до цифровой экономики и вопросов активного долголетия», — заметил Мишустин.

Он убежден, что такой подход заинтересует как тех, кто уже побывал на выставке-форуме, так и тех, кто только собирается посетить ВДНХ.

Ранее Мишустин поручил нарастить конкурентоспособность современного образования.